Akhisarspor'da 2 veda daha

AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon 20 maçta 2 galibiyet alıp üst üste 7 mağlubiyetle her geçen hafta amatöre düşmeye yaklaşan Akhisarspor'da takımdan kopuşlar sürüyor. Yeşil-siyahlıların altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Enes Tayfun, Spor Toto 1'inci Lig'in lideri Samsunspor'a 2.5 yıllığına transfer olup ardından Somaspor'a kiralandı. Akhisarspor'da bu sezon 19 maçta forma giyen Enes, yeni takımı Soma'yla ilk maçına geçen hafta çıktı.
Yine altyapı patentli 23 yaşındaki kaleci Halil Yeral da Samsunspor'a imza attı. Süper Lig'den 2019 yılında başladığı düşüşü durduramayarak 4 yıl içinde amatör ligin kapısına gelen Akhisarspor'da devre arasında Gökmen Aydoğdu, Furkan Korkut, Göksu Mutlu, Mert Efe Çölbeyi, Yusuf Acer ve Emircan Seçgin takımdan ayrılmıştı. Yönetim krizlerinin bitmediği Akhisarspor'un kadrosunda ayrılan isimlerin ardından 17 profesyonel futbolcu kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-02-01 11:44:46
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