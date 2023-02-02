Manisa FK Serkan Odabaşı'yı alacak

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de yeni teknik patronu Yalçın Koşukavak'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Manisa Futbol Kulübü ara transferde geç başladığı çalışmalarını sürdürüyor. Koşukavak'ın dümene geçmesinin ardından Galatasaray'ın genç stoperi Metehan Baltacı'yı sezon sonuna kadar kiralamak için anlaşan Manisa FK'nın Sakaryasporlu Serkan Odabaşı'yla da anlaşma sağladığı ifade edildi. Bu sezon Sakaryaspor'la 18 resmi maça çıkan 27 oyuncunun Ege ekibinin teklifine olumlu yanıt verdiği, resmi sözleşmenin en kısa zamanda atılacağı kaydedildi. Samsunspor'da ilk profesyonel maçına çıkan tecrübeli oyuncu, Sinopspor, Fatih Karagümrük, Afyonspor ve 1461 Trabzon formalarını da terletti. Manisa FK'da hafta başında yollar ayrılan teknik direktör Levent Eriş ise 3'üncü Lig ekibi Elazığspor'la anlaştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-02 10:52:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.