Somaspor'da Furkan gitti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp, 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için Futbol Federasyonu tarafından silinmesine rağmen Play-Off yarışından kopmayan Somaspor, kadrodan eleme gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı kulüp, sezon başında alınan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Birdal'la yollarını ayırdı. Bölgesel Amatör Lig ekibi Bartınspor'dan gelen Furkan, bu sezon Soma'da 4 lig, 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında süre alabilmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-02-02 12:00:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.