Yıkılan rezidansta hayatını kaybeden Betül öğretmen, toprağa verildi

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)HATAY'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşamını yitiren matematik öğretmeni Betül Kocatürk (28), memleketi Manisa´nın Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 şehirde etkili olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde Alaşehirli matematik öğretmeni Betül Kocatürk'ün kaldığı Rönesans Rezidans da yıkıldı. Kurtarma ekipleri, dün enkaz altında kalan Kocatürk'ün cansız bedenine ulaştı. Ailesi Trabzon'da yaşadığı öğrenilen 2 yılık öğretmen Kocatürk'ün cenazesi memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi.

Kocatürk'ün cenazesi Sakarya Mahallesi'nde yaşayan amcası Halil Kocatürk'ün evinin önüne kurulan taziye çadırında toplanan vatandaşlardan helallik alındıktan sonra, Pazar Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Akhisar İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, babası Mehmet Kocatürk, annesi Gönül Kocatürk, kız kardeşleri Hatice ve Berna Kocatürk, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kocatürk'ün cenazesi Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-02-09 16:00:06



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