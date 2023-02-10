Melek öğretmen, depremden bir gün önce gittiği Hatay´da çöken binada yaşamını yitirdi

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu illerden Hatay'da görev yapan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Melek Akkoç (28) çöken binada yaşamını yitirdi. Akkoç´un sömestir tatilini Manisa´nın Turgutlu ilçesindeki ailesinin yanında geçirdiği, depremden bir gün önce de Hatay'a döndüğü belirtildi.
Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilden biri de Hatay oldu. Depremde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda 2 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Melek Akkoç'un yaşadığı apartman da yıkıldı. Enkaz altında kalan Akkoç'un cansız bedenine ulaşıldı. Melek öğretmenin, sömestir tatili için gittiği Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ailesinin yanından, deremden bir gün önce Antakya'ya döndüğü öğrenildi.
Akkoç'un cenazesinin memleketi Turgutlu'ya getirilip, yarın öğlende Gar Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2023-02-10 17:26:09
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