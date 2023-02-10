Depremde hayatını kaybeden Alya, Manisa'da toprağa verildi



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılan binada hayatını kaybeden 8 yaşındaki Alya Özmüş, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Özmüş'ün babası ve ağabeyinin ise halen enkaz altında oldukları öğrenildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesindeki 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Pınarbaşı Mahallesi Şehit İlbey Caddesi'ndeki yaşayan Özmüş ailesinin yaşadığı apartman yıkıldı. Kurtarma ekipleri, Kalkan Apartmanı'nda yaptıkları çalışma sonucunda Özmüş ailesinin Atatürk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi olan kızları Alya Özmüş'ün cansız bedenine ulaştı. 8 yaşındaki Alya Özmüş'ün yakınları tarafından alınan cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesine getirildi. Özmüş için bugün ikindide Hz. Ebubekir Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Özmüş ailesinin yakınları, Salihli Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği Başkanı Yıldırım Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Özmüş'ün cenazesi, Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan, depremde hayatını kaybeden Alya Özmüş'ün babası Mehmet Özmüş ve 10 yaşındaki ağabeyi Tarık Özmüş'ün halen enkaz altında oldukları öğrenildi. Özmüş'ün annesi Nuray Özmüş'ün ise depremden etkilenmediği, enkaz başında eşi ve oğlundan gelecek güzel bir haber beklediği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-02-10 19:18:16



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