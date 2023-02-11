Antakya'da enkazda kalan Melek öğretmen, Manisa'da toprağa verildi

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Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)HATAY'ın Antakya ilçesinde oturduğu apartmanın enkazında kalan öğretmen Melek Akkoç'un (28) cenazesi, memleketi Manisa'da toprağa verildi. Depremden 1 gün önce Akkoç'un, sömestir sonrası görev yeri olan ilçeye döndüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gazi Ortaokulu'nda 2 yıldır din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Melek Akkoç'un oturduğu apartman da yıkıldı. Sömestir için geldiği Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki ailesinin yanından, depremden 1 gün önce, Antakya'ya döndüğü öğrenilen Akkoç'un enkazda cansız bedenine ulaşıldı. Melek Akkoç cenazesi, Turgutlu ilçesine getirildi. Gar Camisi'ndeki cenazeye Akkoç ailesinin yanı sıra Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile çok sayıda kişi katıldı. Melek Akkoç'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından yeni mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-02-11 15:25:53



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