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ADIYAMAN'DA DEPREMİN 166´NCI SAATİNDE ENKAZDAN MUCİZE KURTULUŞ

DHA

ADIYAMAN'DA DEPREMİN 166´NCI SAATİNDE ENKAZDAN MUCİZE KURTULUŞ


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetler sürdürülürken, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ncı saatte Erengül Önder (60) sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kalırken, mucize kurtuluş haberleri gelmeye davam ediyor. Adıyaman´ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Görüntü Dökümü:
-Ekiplerin çalışması
-Erengül Önder'in enkaz altında yılan kamera ile tespiti
-Ekiplerin enkazdan çıkartması
 DHA-Gündem Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-02-13 03:31:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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