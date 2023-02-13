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Nurettin DOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu kontrolden çıkıp şarampole düşen servis midibüsündeki 17 işçi, hafif yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, AlaşehirSalihli yolunda meydana geldi. Mehmet Tunç, kullandığı kullandığı 45 J 5031 plakalı servis midibüsüyle Alaşehir'den aldığı işçileri çalıştıkları Salihli'deki çivi fabrikasına götürmek üzere yola çıktı. Gürsuyu mevkisine geldiklerinde Tunç, yolcu almak için yolun sağında durdu. Bu sırada arkadan gelen Bilal Limon yönetimindeki 31 K 1244 plakalı TIR, servis midibüsüne sol arka tarafından çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Kazada midibüsteki işçilerden 17'si, hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaşehir ve çevre ilçelerdeki hastanelere taşındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-02-13 16:57:43



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