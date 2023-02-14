Manisaspor tesislerini depremzedeler için açtı

MANİSA, (DHA) Manisa'yı yıllarca Spor Toto Süper Lig'de temsil ettikten sonra üst üste küme düşerek bu sezon Süper Amatör Lig'de yer alan kentin köklü kulübü Manisaspor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan yüzyılın deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza duyarsız kalmadı. Yıllardır maddi zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan siyah-beyazlı kulüp, buna rağmen Tarık Almış Tesisleri'nin kapılarını depremzedelere açtı. Manisaspor yönetiminden, "Manisaspor hep burada olacak. Tesislerimizi depremzede vatandaşlarımız evlerine tekrar kavuşana kadar onlarla paylaşma kararı almış bulunmaktayız. Bununla alakalı gerekli başvurular valilik kanalıyla AFAD´a yapılmıştır" açıklaması yapıldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-02-14 11:43:03
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