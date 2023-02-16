Arama-kurtarma çalışmalarında tanıştığı depremzede aileyi misafir ediyor



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'dan depremin vurduğu Adıyaman'da gidip, arama-kurtarma çalışmalarına katılan belediye işçisi Burhan Genç (38), enkazda tanıştığı 5 kişilik Sönmez ailesini evine davet edip, ağırlamaya başladı. Mustafa Sönmez (45), kendilerine kapılarını açan Genç'e teşekkür edip, "Bizim için tutunacak dal oldu" dedi. Genç ise Adıyaman'da başlayan dostluklarının Manisa'da da süreceğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen, 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından Şehzadeler Belediyesi işçisi Burhan Genç, arama-kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere bölgeye gönderildi. Evli ve 2 çocuk babası Genç, görev yeri Adıyaman'da çalıştığı enkazdan kendi imkanlarıyla sağ kurtulan, evli, 3 çocuk babası Mustafa Sönmez ve ailesi ile tanıştı. Genç, evleri yıkıldığı için 1 hafta otomobilde kalan Sönmez ailesini Manisa'ya, kendi evlerine davet etti. Genç'in bu teklifini geri çevirmeyen Mustafa, eşi Sibel (41), çocukları Miranur (7), Burçin (14) ve Buse (19) Sönmez ile Manisa'ya geldi. Depremzede aile, burada Genç ailesinde misafir olarak kalmaya başladı.

'DÜNYA BAŞIMIZA YIKILDI'

Depremde amcasının 8 kişilik ailesini ve komşularından onlarcasını kaybeden Mustafa Sönmez, o anları anlattı. Sönmez, "Depremde, 4 katlı binamızın üzerine, yakındaki 6 katlı başka bir bina devrildi. Enkaz altında kaldık. Kendi imkanımızla evimizin yıkılan duvarından çıkarak, enkazdan kurtulduk. Mahallemizde neredeyse hiçbir sağlam bina kalmadı. Hemen karşımızdaki binada 37, yan binamızda 17, evimizin sağındaki binada ise 19 komşumuzun cansız bedenine ulaşıldı. Birçok komşumuz da sağ ve yaralı olarak kurtuldu. Enkazdan çıktığımızda etrafta yardım ve çığlık sesleri vardı. Elimden geldiğince başkalarına yardım etmeye çalıştım. Hava çok soğuktu, yağmur yağıyordu. O gün hava kapalıydı. Dünya başımıza yıkıldı. Depremden sonra 1 hafta otomobilde yaşadık" dedi.

Depremden sonra eşi ve 3 çocuğuyla Manisa'ya gelmek zorunda kaldıklarını belirten Sönmez, "Manisa'dan kurtarma çalışmaları için gelen Burhan Genç ile tanıştık. Kendisi bizim için tutunacak dal oldu. Kendisi bizi daha önceden hiç tanımamasına rağmen Manisa'daki evinin kapılarını açtı. Kendisine minnettarız" diye konuştu.

'DOSTLUĞUMUZ DEVAM EDECEK'

Depremzede aileye Adnan Menderes Mahallesi'ndeki evini açan Burhan Genç ise "Depremin ikinci günü Adıyaman'a gittik. Birçok cana fayda olmaya gittik ama ne yazık ki istediğimiz sonucu alamadık. Hayatını kaybeden birçok insanımızı çıkardık. Enkaz alanında Miranur kızımızla tanıştık. Miranur bize moral ve motivasyon kaynağı oldu. Daha sonra babası Mustafa Sönmez ile tanıştık. Kendisini ailesiyle Manisa'ya davet ettim. Depremin 8'inci günü birlikte Manisa'ya geldik. Dostluğumuz burada da devam edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-02-16 10:11:56



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