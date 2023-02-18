Manisa FK'da 3 imza birden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK'da 3 imza birden

DHA

Manisa FK'da 3 imza birden


MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 3 transfere birden imza attı. Deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde daha önce bu sezonluk ligden çekilen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Kaan Kanak ile de anlaşan siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan genç sol bek Umut Erdem, Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban ve Bursa Yıldırımspor'dan kaleci Orhan Kurşun'la da sözleşme imzaladı. Manisa FK ile 2.5 yıllık mukavele imzalayan Umut, "Kendimi geliştirerek takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum" dedi. Sezon sonuna kadar Manisa ekibine gelen Burak ise, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Deprem felaketi sonrası Adanaspor'un ligden çekilmesiyle bana kucak açan Manisa Futbol Kulübü ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Manisa FK'ya 4.5 seneliğine gelen 20 yaşındaki Orhan da çok mutlu olduğunu ve takımının Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2023-02-18 11:08:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
(Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN ANNE- KIZ, GÜNLER SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN ANNE- KIZ, GÜNLER ...
Manisa'da durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ...
Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden çocuk, Manisa'da defnedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden ...
Enkazdan kurtarılan anne- kız, günler sonra ilk kez bir araya geldi
YEREL HABERLER Enkazdan kurtarılan anne- kız, günler sonra ilk kez ...
Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler travmayı atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler ...
Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü günleri atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DAN deprem bölgesine 30 vagonda 50 ton kömür daha
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DAN deprem bölgesine 30 ...
(Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE KURTARDIĞI YUSUF, AĞABEY-KARDEŞ GİBİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE ...
Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ağabey-kardeş gibi oldu
YEREL HABERLER Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ...
Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye
YEREL HABERLER Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım ...
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
(Görüntülü)ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TANIŞTIĞI DEPREMZEDE AİLEYİ MİSAFİR EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TANIŞTIĞI ...
Akhisarspor kongreye gidiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor kongreye gidiyor
Arama-kurtarma çalışmalarında tanıştığı depremzede aileyi misafir ediyor
YEREL HABERLER Arama-kurtarma çalışmalarında tanıştığı depremzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.