Manisa FK'da 3 imza birden

MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 3 transfere birden imza attı. Deprem felaketi nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde daha önce bu sezonluk ligden çekilen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Kaan Kanak ile de anlaşan siyah-beyazlılar, Galatasaray'dan genç sol bek Umut Erdem, Adanaspor'dan orta saha Burak Çoban ve Bursa Yıldırımspor'dan kaleci Orhan Kurşun'la da sözleşme imzaladı. Manisa FK ile 2.5 yıllık mukavele imzalayan Umut, "Kendimi geliştirerek takımıma en iyi katkıyı vermek istiyorum" dedi. Sezon sonuna kadar Manisa ekibine gelen Burak ise, "Manisa Futbol Kulübü'nde olduğum için mutluyum. Deprem felaketi sonrası Adanaspor'un ligden çekilmesiyle bana kucak açan Manisa Futbol Kulübü ailesine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Manisa FK'ya 4.5 seneliğine gelen 20 yaşındaki Orhan da çok mutlu olduğunu ve takımının Süper Lig'e yükseleceğine inandığını söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2023-02-18 11:08:36
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