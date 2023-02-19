Soma'dan bölgeye giden madenci: Deprem bize yabancı değil, yer altı facialarıyla eş değer

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Soma'dan bölgeye giden madenci: Deprem bize yabancı değil, yer altı facialarıyla eş değer

DHA

Soma'dan bölgeye giden madenci: Deprem bize yabancı değil, yer altı facialarıyla eş değer


Ersan ERDOĞAN-Şevket YILMAZ/MANİSA, (DHA)-MANİSA'nın Soma ilçesinde 301, Karaman'ın Ermenek ilçesinde ise 18 işçinin hayatını kaybettiği maden facialarında ön saflarda yer alıp, arkadaşlarını kurtaran madenciler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarmak için mücadele etti. Soma'ya dönen madenci ekibinden Mustafa Çalık (47), "Eşyalarımızı hazırladığımızda ilk aldığımız eşya; domuz damı oldu. Nasıl bir manzara ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Gittiğimizde de depremin bize yabancı olmadığını, yer altı facialarıyla eş değer olduğunu gördük" dedi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te özel bir maden ocağında yaşanan patlamada 301, 28 Ekim 2014'teki Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden kazasında ise 18 işçi hayatını kaybetti. Soma maden havzasında madencilerden oluşan arama-kurtarma ekipleri, 2 ayrı faciada da görev alıp, arkadaşlarını kurtarmayı başardı. Maden kazalarında yüzlerce işçinin kurtarılmasını sağlayan madenciler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 2 büyük depremde de ön planda yer aldı. Enkaz altında madencilik tekniklerini uygulayan işçiler, tavan göçüğünü engellemek amacıyla kurulan 'domuz damı' tahkimatı ile kısa sürede enkaz altındakilere ulaştı. Madenciler, bu yöntemle hem kendi hem de kurtarılan yaralıların canını güvence altına almış oldu.
'MADENCİLİK TECRÜBEMİZİ KULLANDIK'
301 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağında da kurtarma çalışmalarına katılan maden mühendisi Haydar Şahin (46), "Depremin ardından Gaziantep Nurdağı'nda görev aldım. Enkazda AFAD, bize depremzedelerin yerlerini tespit etme konusunda yardımcı oldu. Biz de madenci ekibi olarak, madencilik tecrübemizi kullanarak, yaptığımız tahkimat ile kısa sürede enkaz altındaki vatandaşlara ulaştık. 301 kişinin hayatını kaybettiği kazada, aynı şirketin başka işletmesinde müdürdüm. Olayın yaşanmasıyla birlikte arama-kurtarma ekibi olarak ocağa girdim. Çok sayıda arkadaşımızı canlı kurtardık. Canlı çıkarmak için de deprem bölgesindeydim" dedi.
'KESİNLİKE ALET KULLANAN KİŞİLER EHİL OLMALI'
Bölgeye giderek çalışmalara katılan arama-kurtarma ekibinin şefi Mustafa Çalık ise "Şimdiye kadar bir avuç kömür için çalışıyorduk. Fakat deprem bize acı bir tecrübe oldu. Ben ve ekibim, daha önce Soma ve Ermenek faciasında ön saflardaydık; ilk defa depreme gittik. Eşyalarımızı hazırladığımızda ilk aldığımız eşya; domuz damı oldu. Nasıl bir manzara ile karşılaşacağımızı biliyorduk. Gittiğimizde de depremin bize yabancı olmadığını, yer altı facialarıyla eş değer olduğunu gördük. Bu nedenle madenciler, bu depremde ön plana çıktı. Arama-kurtarma çalışmaları teknik bir konu. Kesinlikle alet kullanan kişilerin ehil olması gerekiyor. Deprem uyku saatinde olduğu için ilk etapta evlerin yatak odalarını tespit edip, oraya yöneldik. 35'e yakın canlı kurtardık. Ülke olarak necip bir milletiz. Herkes işin bir ucundan tutmak istiyor ama işin gerçek yüzü öyle değil. Vatandaşlardan ziyade teknik ekibin çalışması gerekiyor. AFAD, AKUT ve JAK gibi güçlü ekiplerimiz var. Bu ekiplerin eğitimden geçerek, sadece bunların müdahale etmesi gerekiyor" diye konuştu.
'487 KİŞİ OLARAK 10 EKİP HALİNDE BÖLGEDE ÇALIŞTIK'
Maden arama-kurtarma ekibiyle bölgeye giden maden ocağının genel müdür yardımcısı Ahmet Haşim Demirler (60) de "Depremin ilk gününden itibaren uçakla ve otobüslerle madenci arkadaşlarımızı bölgeye sevk ettik. 487 kişi olarak 10 ekip halinde bölgede çalıştık. 9 gün bölgede kaldık, çok sayıda canlı kurtardık. Ekiplerimiz, cansiperane madenciliğin tüm tekniğini kullanarak enkazlarda yaşam koridorları oluşturdu. Enkaza girilmesi için yaşam koridorlarının oluşturulması lazım. Çünkü kendi güvenlikleri de tehlikeye girmiş oluyor. Önce kendi güvenliklerini sağlamaları, daha sonra da enkazdaki kişiyi kurtarmaları açısından doğru teknik ve başarılı da olduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN-Şevket YILMAZ
2023-02-19 11:50:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da iki otomobil kazaya karıştı: 4 yaralı
Manisa Esnaf Kooperatifinden deprem bölgesine 12,5 milyon lira bağış
YEREL HABERLER Manisa Esnaf Kooperatifinden deprem bölgesine 12,5 ...
Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Manisa FK, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Manisa FK, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
Manisa FK'da 3 imza birden
YEREL HABERLER Manisa FK'da 3 imza birden
Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi ...
(Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN ANNE- KIZ, GÜNLER SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN KURTARILAN ANNE- KIZ, GÜNLER ...
Manisa'da durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ...
Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden çocuk, Manisa'da defnedildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden ...
Enkazdan kurtarılan anne- kız, günler sonra ilk kez bir araya geldi
YEREL HABERLER Enkazdan kurtarılan anne- kız, günler sonra ilk kez ...
Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler travmayı atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler ...
Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü günleri atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DAN deprem bölgesine 30 vagonda 50 ton kömür daha
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DAN deprem bölgesine 30 ...
(Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE KURTARDIĞI YUSUF, AĞABEY-KARDEŞ GİBİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE ...
Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ağabey-kardeş gibi oldu
YEREL HABERLER Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ...
Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye
YEREL HABERLER Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.