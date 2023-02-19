Manisa FK'da imzalar sürüyor

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, transferde çalışmalarını sürdürüyor. Atakaş Hatayspor'dan sağ bek Kaan, Galatasaray'dan sol bek Umut, Adanaspor'dan orta saha Burak ve Bursa Yıldırımspor'dan kaleci Orhan ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar Yeni Malatyasporlu kanat oyuncusu Doğukan'ı da kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlılar 23 yaşındaki Doğukan Emeksiz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarıyer'de futbola başlayan Doğukan, Yeni Malatyaspor'la bu sezon 21 maça çıkarken 3 kez fileleri sarstı. Öte yandan Manisa FK, Mümin Özkasap Stadı'nda Somaspor'la oynadığı hazırlık maçını Arda'nın golüyle 1-0 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-02-19 12:30:35



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