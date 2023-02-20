Manisaspor'da tesisler depremzedeler için yenileniyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) - Ülkemizin yaşadığı yüzyılın en büyük deprem felaketlerinin ardından Tarış Almış Spor Tesisleri'nin kapılarını 1 yıllığına depremzedelerin konaklayabilmeleri için açma kararı alan Manisa'nın şu an Süper Amatör Lig'de yer alan köklü kulübü Manisaspor'da tesislerde yenileme çalışmaları başlatıldı. Depremzedeler için tesislerin içini yenileyip şartlarını daha uygun hale getirmeye çalışan siyah-beyazlılara anlamlı projede Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Yunusemre Belediyesi, Yunusemre Kaymakamlığı, Yunusemre Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Amatör Spor Kulüpler Federasyonu, iş insanları, firmalar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-20 12:01:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.