Akhisarspor depremzedeleri andı

AKHİSAR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye çapında sportif organizasyonlara yaklaşık 1 aylığına ara verilirken, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Akhisarspor, dün yeniden sahaya indi. Antrenmanlara günler sonra tekrar başlayan Akhisarsporlu futbolcular ve teknik heyet, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki çalışma öncesi saha ortasında saygı duruşu düzenleyerek depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı. Ligde amatöre düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda yönetim 4 Mart'a olağanüstü kongre kararı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-02-21 11:47:19
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.