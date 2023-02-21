Akhisarspor depremzedeleri andı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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AKHİSAR, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketlerinin ardından Türkiye çapında sportif organizasyonlara yaklaşık 1 aylığına ara verilirken, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'taki Akhisarspor, dün yeniden sahaya indi. Antrenmanlara günler sonra tekrar başlayan Akhisarsporlu futbolcular ve teknik heyet, Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki çalışma öncesi saha ortasında saygı duruşu düzenleyerek depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı andı. Ligde amatöre düşme hattında yer alan yeşil-siyahlılarda yönetim 4 Mart'a olağanüstü kongre kararı almıştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-02-21 11:47:19



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