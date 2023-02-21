Turgutluspor'da Üzmez yası

TURGUTLU (Manisa), (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, eski başkanlarından Niyazi Üzmez'in vefatının üzüntüsünü yaşıyor.
Turgutlu'nun tanınmış iş insanlarından olan Üzmez, 88 yaşında hayatını kaybetti. Üzmez'in cenazesi Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Eski Kabristanı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. Kırmızı-siyahlı kulüp, "Geçmiş yıllarda kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, Sayın Niyazi Üzmez´i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.
Öte yandan Turgutluspor, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü ile yarın saat 13.30'da 7 Eylül Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu DHA
2023-02-21 12:52:12
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