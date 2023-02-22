Manisa FK'da gençler takıma döndü

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısında kiraladığı 4 genç oyuncuyu takıma döndürdü. Bergama Belediyespor'a kiralanan 18 yaşındaki orta saha Yiğit Kerem, Darıca Gençlerbirliği'nde oynayan 20 yaşındaki kanat Batuhan Nizam ve aynı yaştaki ön libero Berke Kaya ile Pazarspor'a kiralanan 23 yaşındaki ofansif orta saha Ömer Faruk Çalışkan siyah-beyazlılarla çalışmalara başladı. Teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın genç oyuncuları antrenmanlarda gözleyeceği, 5 Mart'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar gençlere gelebilecek teklifleri de değerlendireceği kaydedildi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-22 11:42:39



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