Manisa FK özel maçta Turgutluspor'u geçti



Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA) Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor'u hazırlık maçında 3-2 mağlup etti. Manisa temsilcileri arasında Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 23 ve 34'üncü dakikalarda Junior Fernandes ve 45'inci dakikada Mehmet Uysal kaydetti. Turgutluspor'un golleri ise 25'inci dakikada Polat Keklik ve 49'uncu dakikada Berkay Sezer'den geldi. Turgutluspor, pazar günü de yine evinde saat 13.30'da Somaspor'la karşılaşacak.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-02-23 10:50:26



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