Somaspor'dan tatsız prova

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, 3'üncü Lig temsilcisi Ayvalıkgücü Belediyespor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kaybettti. Soma Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini Kemal Akbaba ve Enes atarken, Somaspor'un tek golünü penaltıdan Oğuzhan Yıldırım kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2023-02-23 12:07:58



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