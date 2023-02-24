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Azerbaycanlı öğrenciler, depremzedeler için gönüllü çalışıyor

DHA

Azerbaycanlı öğrenciler, depremzedeler için gönüllü çalışıyor


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Manisa'da öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, gönüllü olarak, afet bölgesine gönderilen yardım kolilerinin hazırlanmasında görev alıyor. Ara tatil için gittiği Azerbaycan'dan depremi duyup dönen Kamila Javadova (20), "Türkiye'ye yardımım dokunsun istedim. Çok üzücü bir durum. Boşuna 'Tek millet iki devlet' demiyoruz. Acınız, acımızdır" dedi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (CBÜ) çeşitli bölümlerinde öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından yardım çalışmalarına destek için gönüllü oldu. Afet bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım kolilerinin paketlenmesi ve taşınmasında görev alan öğrenciler, Türk Kızılay Manisa Şubesi'nde yardım çalışmalarına katıldı.
Ara tatil için Azerbaycan'da olduğunu ve depremi duyar duymaz Türkiye'ye döndüğünü belirten CBÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kamila Javadova, "Deprem haberini aldığımda çok etkilendim ve üzüldüm. Bir an önce Türkiye'ye gelip, yardımım dokunsun istedim. Orada öylece oturmak zoruma gidiyordu. Manisa'ya gelir gelmez, Kızılay Manisa Şubesi'ne geldim. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Küçük de olsa o insanlara bir yardımımım dokunduğunu bilmek güzel bir duygu. İlk 1 hafta boyunca oradaki insanların yaşadıklarını düşününce depremin etkisinden çıkamadım. Çok üzücü bir durum. Boşuna 'Tek millet iki devlet' demiyoruz. Acınız, acımızdır" diye konuştu. 
'ÇOCUKLARI GÜLDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM'
CBÜ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Azerin Ahmedova (19) ise depremin ilk gününden itibaren gönüllü çalıştığını söyledi. Hislerini gözyaşlarıyla anlatan Ahmedova, "Depremi ilk öğrendiğimde, deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarım aklıma geldi. Ne yapabileceğimi düşündüm. Buraya gelip yardım etmeye karar verdim. Giyim, gıda ve hijyen malzemelerini hazırlıyorum. Deprem bölgesinden gelen ailelerin çocuklarını güldürmeye, onları mutlu etmeye çalışıyorum. Gelemeyen çocuklar için de kıyafetlerinin arasına mutlu olabilecekleri notlar bırakıyorum. Binlerce insan hayatını kaybetti, kendimi kötü hissettiğim için buraya geldim. İnsan etkileniyor. Yapabileceğim tek şey bu. Elimden geldiğince yardımcı olmak istedim" dedi.
'DEPREMİN İLK GÜNÜNDEN BERİ BURADAYIM'
CBÜ Hemşirelik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Elimr Sadiqov (17) da "Deprem günü, Kızılay gönüllüler grubunda, gönüllülere ihtiyaç olduğunu gördüm. Görür görmez buraya geldim. Elimden geldiğince yardım etmeye başladım. Daha fazlasını isterdim ama elimden en fazla bu geliyordu. Çok kötü bir durum ama herkesin el ele verip, oradaki insanlar için bir şeyler yapması çok güzel. Depremin ilk gününden beri buradayım. Elimden geldiğince çalışmaya devam edeceğim" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-02-24 10:57:59

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