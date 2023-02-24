Manisa FK'dan U19'a takviye

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü, ara transfer döneminde altyapısına da yabancı takviyesi yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, U19 takımı için Demokratik Kongolu orta saha Ngumbi Aicot Gloire'yi renklerine bağladı. 19 yaşındaki Gloire'yle 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Geleceğe yönelik takviye gerçekleştiren Manisa FK, Gloire'yi U19 maçlarında oynatıp ardından profesyonel yapmayı planlıyor. Gloire'nin Manisa temsilcisindeki lisansı 7 Şubat'ta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-24 12:05:56



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