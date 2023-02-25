Turgutluspor ile Somaspor rakip

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MANİSA, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Turgutluspor, sezona deprem felaketleri nedeniyle verilen 1 aylık arada yarın 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Somaspor'u evinde özel maçta ağırlayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 13:30'da başlayacak. Turgutluspor, sezona verilen arada daha önce özel maçta Manisa FK'ya 3-2 yenildi. Bu periyotta 3 hazırlık maçı yapan Somaspor ise ilk maçta Manisa FK`ya deplasmanda 1-0, ikinci maçta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor 2-1 ve son olarak yine evinde Bergama Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-25 11:28:32



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