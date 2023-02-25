Depremzedelerin otomobili, kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Hatay'dan gelen ve içerisinde depremzedelerin bulunduğu otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpıştığı kazada Yusuf Gülen (66) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında SalihliGölmarmara karayolu Gördes Kavşağı'nda meydana geldi. Gölmarmara'dan Alaşehir yönüne gitmekte olan Abdullah Afrin (43) yönetimindeki 31 AKE 362 plakalı otomobil, Gördes'ten Salihli yönüne ilerleyen Emrah Akça'nın (31) kullandığı 45 LV 126 plakalı kamyonet ile kavşakta çarpıştı. Kazada, kamyonet sürücüsü Akça ile otomobildeki Yusuf Gülen, M.G. (63), M.K. (43) ile kamyonette yolcu olarak bulunan G.G. (23) ve H.M. (19), yaralandı. Otomobil sürücüsü Abdullah Afrin ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Gülen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza yapan otomobildeki 6 kişinin de depremzede oldukları ve Hatay'dan Akhisar'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-02-25 18:23:32



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