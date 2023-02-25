Kontrol ettiği su tankının patlamasıyla öldü

Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, özel bir firmaya ait süt mandırasında basınçlı plastik su tankının, kontrol sırasında patlaması sonucu, teknik personel Halil Can Tiril (21), hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi AlaşehirSalihli karayolu üzerinde bulunan mandırada meydana geldi. İddiaya göre mandırada teknik personel olarak çalışan Halil Can Tiril, kontrol çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada plastik basınçlı su tankı patladı. Patlama sesini duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tiril'i, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alının Tiril, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Nurettin DOĞAN
2023-02-25 23:45:48
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