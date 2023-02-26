Manisa FK'da Çağrı takımdan ayrıldı

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü yaşandı. Siyah-beyazlılar sol beki Çağrı Giritlioğlu ile yollarını ayırdı. Yönetimle bir araya gelen 27 yaşındaki oyuncu karşılıklı olarak anlaşmaya vardı ve Manisa FK macerasını noktaladı. Bu sezon Manisa FK'da 22 maça çıkan deneyimli oyuncu 1 asist yaptı.

Öte yandan Manisa FK, Altınordu ile oynadığı özel maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-26 12:12:06



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