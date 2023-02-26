Kedi kulübelerini ateşe veren şüpheli yakalandı



Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde sokak kedileri için yapılan kulübeleri ateşe verdiği belirlenen H.Y. (13), yakalanıp, gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi Altıntaş Sokak'ta mahallelinin sokak kedileri için yaptığı kulübeler, 23 Şubat'ta ateşe verildi. Durumu fark eden mahalleli, yangına müdahale edip, alevleri söndürdü. Kulübelerin ateşe verildiği anlar ise bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin kulübeyi eğilip, ateşe verdikten sonra hızla uzaklaştığı, mahallelinin kova ile su taşıyıp, yangına müdahale ettiği görüldü. Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada kulübeleri ateşe verdiği belirlenen H.Y., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-02-26 16:26:46



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