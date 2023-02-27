Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü



Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Turgutlu'nun kırsal Hacıisalar ve Yunusdere mahalleleri arasında kalan ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler, orman ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-02-27 17:39:08



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