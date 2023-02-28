Manisa FK Muhammed Mert'i aldı



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, deprem felaketi nedeniyle bu sezon için Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor'un orta saha oyuncusu Muhammed Mert'i transfer etti. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı ifade edildi. Belçika'nın Genk takımında futbola başlayan gurbetçi oyuncu Hollanda'da NEC Nijmegen, Fortuna Sittard ve Den Bosch formalarını giydikten sonra Altınordu'ya geldi. Son olarak Hatayspor'da top koşturan deneyimli oyuncu bu sezon Süper Lig'de 3 maça çıktı. Manisa FK ara transfer sezonunda kaleci Orhan, Umut, Burak, Serkan, Metehan, Kaan, Doğukan, Fernandes ve Tabla ile sözleşme imzalamıştı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-02-28 11:59:28



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