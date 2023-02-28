Turgutluspor'a Manisa FK'dan genç takviye

TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Turgutluspor, ara transferde kentin Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nden 18 yaşındaki orta saha Fırat Sarı'yı kiraladı. Sezon başında Bölgesel Amatör Lig ekibi Atakum Belediyespor'dan keşfedilen Fırat, Manisa FK'da ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi. Fırat, sezon sonuna kadar Turgutlu'da oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2023-02-28 12:16:39
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