Somaspor'a 2 takviye

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattını yakalamaya çalışan Somaspor, uzatılan ara transfer döneminde kadrosunu 2 oyuncuyla daha güçlendirdi. Siyah-beyazlı ekip Samsunspor'dan 20 yaşındaki sol kanat Şener Kaya ve Kasımpaşa'dan 23 yaşındaki santrfor Ahmet Hakan Demirli ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Lige deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrası pazar günü Ankaraspor'u konuk edecek Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, maç yapılmadan geçilen 1 aylık periyotta 5 özel karşılaşmaya çıktıklarını belirtip, zorlu randevuyu kazanarak sezona yeniden başlamak istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2023-03-01 11:35:02



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