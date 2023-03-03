Manisa FK'dan depremzede çocuklarla maç



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzede çocuklarla bir araya geldi. Manisa FK'nın futbolcuları düzenlenen etkinlikte deprem felaketi sonrası kente gelen depremzede çocuklarla bir araya gelerek güzel bir gün geçirdi.

Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurdu'nda kalan depremzede aileler ve çocuklarla yapılan etkinliğe futbolcuların yanı sıra Manisa FK Başkanvekili Engin Anlı ve teknik ekip katıldı. Etkinlikte futbolcular depremzede çocuklara Manisa Futbol Kulübü forması, çanta ve futbol topu hediye etti. Çocuklar ardından Manisalı oyuncularla futbol oynadı. Manisa FK, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'la maç yapması gereken bu haftayı bay takım olarak geçirecek. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-03 11:13:49



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