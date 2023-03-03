Akhisarspor'da kongre günü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta amatör kümeye düşme hattında yer alan Akhisarspor'un olağanüstü genel kurulunun ilk toplantısı yarın yapılacak. Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kongre saat 15.00'te başlayacak. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa yeni yönetim 11 Mart Cumartesi günü aynı yerde çoğunluk aranmadan seçilecek. Evren Özbey'in başkanlığı yürüttüğü Akhisarspor'da henüz adaylığını resmi olarak açıklayan isim çıkmadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-03-03 12:05:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.