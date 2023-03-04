Manisa BŞB zor deplasmanda

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen ara öncesinde son 4 maçını kazanıp düşme hattından kurtulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Manisa BŞB'nin ligde 18 müsabakada 7, Fenerbahçe'nin ise 16 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-04 11:38:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.