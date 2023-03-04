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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BŞB zor deplasmanda

DHA

Manisa BŞB zor deplasmanda


MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen ara öncesinde son 4 maçını kazanıp düşme hattından kurtulan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın lider Fenerbahçe Beko deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de başlayacak. Manisa BŞB'nin ligde 18 müsabakada 7, Fenerbahçe'nin ise 16 galibiyeti var.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-04 11:38:57

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