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Enkazda ölen eski eşi ve oğlundan geriye deprem gecesi çekilen fotoğraf kaldı

DHA

Enkazda ölen eski eşi ve oğlundan geriye deprem gecesi çekilen fotoğraf kaldı


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-  MANİSA'da yaşayan Tuncay Karabağ'a (53), depremde enkaz altında kalan oğlu Ahmet Karabağ (19) ve 5 yıl önce boşandığı eşi Esra Döndü Değerliçerçi'den (45) anne-oğulun deprem gecesi birlikte çekip, gönderdikleri fotoğraf kaldı. Acısının büyük olduğunu belirten Karabağ, "'Allah düşmanımın başına vermesin' derler. Gerçek bir lafmış. Ciğerim sızlıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran depremlerin etkilediği illerden biri de Gaziantep oldu. Manisa'da, annesinden 5 yıl önce boşanan babası Tuncay Karabağ ile yaşayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1'inci sınıf öğrencisi yarıyıl tatili için gittiği Gaziantep İslahiye ilçesindeki annesi Esra Döndü Değerliçerçi'nin evinde depreme yakalandı. Çamlıca Mahallesi'nde yıkılan 6 katlı binanın enkazında kalan annesi Değerliçerçi ve oğlu Karabağ'ın cansız bedenlerine depremin 30'uncu saatinde ulaşıldı. Aynı enkazdan ise dedesi Vakıf Değerliçerçi ve anneannesi Leyla Değerliçerçi sağ kurtarıldı.
'OĞLUM SENİ ÇOK ÖZLEDİM, GEL'
Bir kahvehanede ocakçılık yapan Tuncay Karabağ'a deprem gecesi oğlunun annesiyle çektirip gönderdiği fotoğraf kaldı. Depremden 3 gün önce annesinin yanına Gaziantep'e uğurladığı oğlunun son olarak mezarını görmenin acısını yaşayan Karabağ, "Okul tatil olunca oğlum Ahmet yanıma geldi. Boşandığım, Gaziantep'te yaşayan eşim telefon edip, 'Oğlum seni çok özledim, gel' diyerek çağırdı. 'Oğlum istersen yaz tatilinde git' dediysem de annesini çok özlediği için Ahmet'i durduramadım. Gittiğinin 3'üncü gününde depreme yakalandı. Mezarına gittim. O gün bugündür kahroluyorum" ifadelerini kullandı.
'DÜNYAM YIKILDI'
Tuncay Karabağ, "Hayatta bir tek kızım kaldı. Bütün hayallerimi oğlum üzerine yapmıştım. Okutacaktım. Mühendis olacaktı. İşini kuracaktı. Geleceğini hazırlayacaktım. Dünyam yıkıldı. Eve gittiğim zaman nereye baksam oğlumu görüyorum. Ağlamaya başlıyorum. Ağlaya ağlaya gözlerimde yaş kalmadı. Allah kimsenin başına evlat acısı vermesin. 'Allah düşmanımın başına vermesin' derler. Gerçek bir lafmış. Ciğerim sızlıyor" diye konuştu. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-03-05 09:51:45

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