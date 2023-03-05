Somaspor - Ankaraspor: 0-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Erhan Kutlu, Mehmet Özer, Burak Gültek
SOMASPOR: Muharrem Kadir Kurt (Dk. 22 Safa), Ali Mert, Erdem (Dk. 84 Enes), Eray, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 57 Ahmet Hakan), Yusuf Türk, Yusuf Tursun (Dk. 57 Emre Can Atilla), Mustafa, Emre Can Bulut (Dk. 83 Kadir Karış)
ANKARASPOR: Burak Gökhan, Batuhan Tur, Recep Yemişçi, Batuhan Adıgüzel, Engin (Dk. 68 Ramazan Eren), İlhami, Çağrı, Erdal (Dk. 89 Recep Taşbakır), Doğukan, Bahattin (Dk. 84 Berk)
GOL: Dk. 90 Berk (Ankaraspor)
SARI KARTLAR: Mücahit, Eray (Somaspor), Batuhan Adıgüzel, Gökhan (Ankaraspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u hedefleyen Somaspor evinde Ankaraspor'a 1-0 yenilerek avantaj kaybetti. Ankaraspor 90'da Berk'in golüyle 3 puana uzandı. Bu sonuçla Somaspor, 32 puanda kalırken, Ankaraspor ise 31 puana yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma ŞEVKET YILMAZ
2023-03-05 16:04:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.