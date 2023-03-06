Manisa FK'da iki oyuncu gitti

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de rakibi Yeni Malatyaspor deprem felaketleri nedeniyle bu sezonluğuna ligden çekildiği için haftayı 3-0'lık hükmen galibiyetle geçen Manisa Futbol Kulübü'nde transferin son gününde ayrılıklar yaşandı. Siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan kiraladığı Batuhan Kör ve genç futbolcu Kadir Kaan'la yollarını ayırdı. Golcü Batuhan, 1461 Trabzon'a transfer olurken, defans oyuncusu Kadir Kaan Esenler Erokspor'a kiralık olarak gitti. Manisa FK formasıyla 21 maça çıkan Batuhan 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Kadir Kaan da 10 müsabakada siyah-beyazlı formayı terletip 319 dakika sahada kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-06 11:52:15
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