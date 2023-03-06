Somaspor yenilgiyi hatırladı



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'a son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Somaspor 6 maç aradan sonra yenilirken, Play-Off yolunda da ağır yara aldı. Play-Off hattının 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Kazansak ilk 6 için önemli bir avantaj yakalayacaktık. Uzun süre sonra yenilmek bizi çok üzdü. Ancak toparlanacağız ve gereken dersleri çıkaracağız" dedi.

MADENCİLER UNUTULMADI

Madenci kenti Soma'da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketleri sonrası bölgeye yardıma koşan madenciler unutulmadı. Somaspor yönetimi, Ankaraspor maçı öncesi deprem bölgesindeki çalışmalarından ötürü madencilere plaket verdi. Müsabaka öncesinde iki takım da sahaya, "Kömür İçin Değil, Ömür İçin Gittik!" yazılı pankartla çıkarken, giydikleri siyah tişörtlerin üstünde, "Geçmiş Olsun Türkiyem" ifadeleri yer aldı. Soma, 2014 yılında 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasını yaşamıştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2023-03-06 12:37:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.