Tartıştığı 2 kişiyi pompalı tüfekle vurdu

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Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde M.Y. (45), tartıştığı M.A.K. (39) ile G.K.'yi (28) pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Alaşehir ilçesinde meydana geldi. M.Y. ile M.A.K. ve G.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y., evine gidip, ruhsatsız pompalı tüfeğini alarak geri döndü. M.Y., M.A.K. ve G.K.´ye ateş açıp, kaçtı. Yaralanan 2 kişi, çağırılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yaralılardan M.A.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2023-03-06 12:49:11



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