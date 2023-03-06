Turgutluspor'dan rezerv lig çıkışı



TURGUTLU, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Turgutluspor'da Başkan Bülent Daşkan, ligde kurulması planlanan Rezerv Ligi'nin rekabet kurallarına aykırı olacağını söyledi.

Planlanan Rezerv Lig hakkında açıklama yapan Bülent Daşkan, "TFF 3'üncü Lig´e Süper Lig takımları tarafından kurulmak istenen Rezerv Lig rekabet kurallarına aykırı bir planlamadır. Gerek biz gerekse 2 ve 3'üncü Lig kulüp başkanlarımız da bu kararın yanlış olduğunu belirtiyor. Ülkemiz böyle zor bir dönemden geçerken böyle önemli bir hatanın yapılmayacağını düşünüyor ve arzu ediyorum. Ligde 3 grup varken, grup sayısı 4´e çıkacak. Bu uygulama sonrası 2'nci Lige çıkacak takım sayısı nasıl belirlenecek? Bu uygulama 2'nci ve 3'üncü Lig takımlarının önünü kesmesinin yanısıra Türk futboluna hiçbir faydası olmayacaktır. Bir üst lige çıkamayacak olan rezerv takımlar, şampiyonluk hedefi olan takımlar için haksızlığa yol açacaktır. Lige yükselmenin prosedürü bellidir. Asla tasvip ve kabul etmiyoruz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2023-03-06 13:54:18



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