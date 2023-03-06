Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı



Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Ayşe İşnel (42) ve kızı Emine Nehir İşnel'e (19) beton mikseri çarptı. Beton mikserinin altında kalarak sürüklenen anne İşnel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kızı Emine Nehir İşnel ise yaralandı. Beton mikseri sürücüsü Abdullah Turhal, gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yedi Eylül Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel ve kızı Emine Nehir İşnel'e, Abdullah Turhal yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne İşnel, beton mikserinin altında kalıp sürüklendi, kızı Emine Nehir İşnel ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından beton mikserinin altından çıkarılan anne İşnel, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan anne İşnel, ağır yaralı olarak ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ayşe İşnel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Emine Nehir İşnel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, beton mikserinin sürücüsü Abdullah Turhal gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-03-06 19:10:07



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