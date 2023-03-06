Beton mikserinin çarptığı anne öldü, kızı yaralandı (2)

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve Ayşe İşnel'in hayatını kaybettiği, kızı Emine Nehir İşnel'in ise yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızın sağa dönüş yapmak isteyen beton mikserinin altında kaldığı anlar yer alıyor. Kazada mikserin altında kalan anne hayatını kaybederken, kızı ise hafif şekilde yaralandı. (DHA)Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-03-06 20:42:52



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