Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu Bodrumspor



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'la karşılaşması gereken geçen haftayı maç yapmadan 3 puan alarak geçiren Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde son olarak Altay'ı 2-0 yenerek zirve yarışında tekrar çıkışa geçen Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak ve Erdem Mertoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Ev sahibi Manisa FK'da sakatlığı süren orta saha Nizamettin ile sarı kart cezalısı Burak forma giyemeyecek. Konuk Bodrumspor'da ise Altay maçında sakatlık geçiren kanat Aminu Umar'ın durumu maç saati netleşecek.

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak zorlu bir rakiple oynayacaklarını söyledi. Play-Off yolunda kayıp yaşamak istemediklerini ifade eden Koşukavak, "Taraftarımızın desteğini bekliyoruz. Üst sıralara tırmanma adına son derece önemli bir karşılaşmaya çıkacağız" dedi.

Bodrumspor'un çalıştırıcısı İsmet Taşdemir de Manisa deplasmanından 3 puanla döneceklerine inandığını söyledi. Altay galibiyetiyle çıkış yakaladıklarını vurgulayan Taşdemir, "Serimizi sürdürüp Süper Lig yolunda kaza yapmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu karşılaşma öncesi Play-Off yarışı veren Manisa FK, 33 puanla 10'uncu sırada, direkt Süper Lig kovalayan Bodrumspor ise 41 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan Ege derbisi 1-1 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-07 11:05:46



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