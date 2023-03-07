Somaspor'da şok sakatlıklar



Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'a 1-0 mağlup olan Somaspor, şok sakatlıklarla sarsıldı. Siyah-beyazlı ekipte iki önemli oyuncu birden sakatlandı. Takımın en istikrarlı futbolcularından olan Kadir, 22'nci dakikada sakatlanıp oyundan çıkarken, Kadir'in yerine oyuna dahil olup 5 ay sonra ilk kez forma giyen Safa Ali de 80'inci dakikada sakatlık yaşadı. Bu sezon başında yine Ankaraspor'la oynanan deplasman maçında ağır sakatlık yaşayıp 5 aydır forma giyemeyen futbolcu, sahalara uzun süre sonra döndüğü aynı rakiple oynanan maçta tekrar sakatlandı. Ayak bileği dönen futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)

2023-03-07 11:25:01



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