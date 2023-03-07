Beton mikserinin altında kalan kadın toprağa verildi, operatör tutuklandı



Nurettin DOĞANDoğan ÇİZMECİ/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken beton mikserinin altında kalan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ayşe İşnel (42), Alaşehir ilçesinde toprağa verildi. Gözaltına alınan beton mikseri operatörü Abdullah Turhal ise tutuklandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Yedi Eylül yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe İşnel ve kızı Emine Nehir İşnel'e (19), Abdullah Turhal yönetimindeki 45 EG 411 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ayşe İşnel, beton mikserinin altında kalıp sürüklendi, kızı Emine Nehir İşnel ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince beton mikserinin altından çıkarılan Ayşe İşnel, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi yapılan İşnel, ağır yaralı olarak ambulans Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayşe İşnel, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Emine Nehir İşnel'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan beton mikseri operatörü Abdullah Turhal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve kızın, operatörünün sağa dönüş yapmak istediği beton mikserinin altında kaldığı anlar yer aldı.

Alaşehir ilçesindeki Şeyhsinan Camii'nde bugün öğle vakti Ayşe İşnel için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Alaşehir Belediye Başkanvekili Erdil Dağdelen, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürü Ömer Ceylan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Müdür Yardımcısı İlker Çetinkaya, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Zorpuzan, Ayşe İşnel'in polis memuru eşi Özgür, kızı Emine, oğlu Yaşar İşnel katıldı. Ayşe İşnel, kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN-Doğan ÇİZMECİ

2023-03-07 17:08:25



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