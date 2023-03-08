Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Serkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, 3 adrese düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu baskınında, 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda B.Ü. (21), T.G. (24), A.A. (24), V.A. (28), I.D. (29), M.D. (29), Y.G. (37), S.E. (39) ve S.A. (40) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 0,65 gram metamfetamin, 7 sentetik hap, 1 hassas terazi ve uyuşturucu kullanmaya yarayan 5 aparat ele geçirildi.
Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR
2023-03-08 16:03:44
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