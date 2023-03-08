Manisa Futbol Kulübü - Bodrumspor: 2-1

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Ersan ERDOGAN / MANİSA, (DHA)STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Suat Güz, Emre Doğu

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Prib (Dk. 68 Adem), Serkan (Dk. 76 Oktay), Fernandes, Doğukan (Dk. 46 Anıl), Ba, Kaan, Diallo (Dk. 83 Tabla), Ayberk, Domgjoni, Burak (Dk. 83 Gakpa)

BODRUMSPOR: Sousa Hakan Özmert (Dk. 79 Ali), Süleyman (Dk. 79 Mohammed), Samet, Kenan (Dk. 79 Eren), Üzeyir, Onur, Gökdeniz (Dk. 64 Imeri), Celal (Dk. 71 Koray), Cenk, Erdem

GOLLER: Dk. 23 Cenk (Bodrumspor), 90+3 Domgjoni, 90+6 Anıl (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Serkan, Ba, Anıl (Manisa FK) Süleyman, Samet, Onur (Bodrumspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Altay'ı evinde 2-0 yenerek çıkışa geçen zirve adaylarından Bodrumspor, deplasmanda Play-Off potasını hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'ne uzatma dakikalarında yediği gollerle 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme yarışında yara aldı. Yeşil-beyazlılar 23'üncü dakikada Cenk'in attığı golle öne geçti. Ev sahibi Manisa FK 90+3'üncü dakikada Domgjoni ile önce beraberliği yakaladı, ardından 90+6'da Anıl siyah-beyazlılara zaferi getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Bodrumspor 41 puanda kalarak zirve yarışında kritik 3 puan bıraktı. Manisa FK ise 36 puana yükselerek ilk 7 yarışında umutlandı.

10´uncu dakikada Bodrumspor atağında Cenk sol kanattan ortaladı, topa altıpas içersinde iyi yükselen Celal´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

14´üncü dakikada sol kanattan Fernandes´in hızlı kullandığı taç atışında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Prib´in sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

23´üncü dakikada konuk Bodrumspor öne geçti. Hakan´ın pasıyla ceza sahası içinde topu iyi kontrol eden Cenk´in dar açıdan sert şutunda fileler havalandı: 0-1.

29´uncu dakikada Üzeyir´in sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde Celal istediği vuruşu yapamayınca kaleci Ömer uzanarak topu kontrol etti.

İlk yarıyı Bodrumspor 1-0 önde tamamladı.

67´nci dakikada Üzeyir´in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde dokunan Ba´nın ters vuruşu az farkla üstten kornere çıktı.

81´nci dakikada serbest atışta topun arkasına geçen Kaan´ın kale içerisine ortaladığı topa yükselen Ba´nın kafa vuruşunda kaleci Sousa son anda topu kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Manisa FK skoru eşitledi. Fernandes´in sol kanattan açtığı ortaya Adem yükseldi, kafa şutunu kaleci Sousa kurtardı, seken topu Domgjoni kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

90+6'ncı dakikada Manisa FK galibiyet golünü buldu. Tabla´nın ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdiği topa altıpastaki Anıl gelişine vurdu ve top ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2023-03-08 16:55:38



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