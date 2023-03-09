Manisa FK'dan müthiş dönüş



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren maçta zirve yarışındaki Bodrumspor'u konuk eden Manisa Futbol Kulübü müthiş bir geri dönüşe imza attı. Direkt Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Play-Off adayı Manisa FK, 90+3'üncü ve 90+6'ncı dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzandı. Önce Domgjoni ile beraberliği yakalayan siyah-beyazlılar 3 dakika sonra Anıl'la rakibini devirdi.

Karşılaşma bitiminde çok büyük sevinç yaşayan Manisa FK'lı oyuncular ve teknik ekip zaferi taraftarlarla doyasıya kutladı. Geçen hafta sonunda deprem nedeniyle ligden çekilen Yeni Malatyaspor'dan 3 puan alan, ardından Bodrunspor engelini uzatmada mucizevi bir geri dönüşle aşan Manisa FK, bu hafta sonu da yine ligden çekilmek durumunda kalan Adanaspor karşısında hükmen 3-0 galip gelecek. Böylece 1 hafta içindeki 3 karşılaşmada 9 puanı hanesine yazdırmayı garantileyen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda önemli avantajı da cebine koyacak.

"PLAY-OFF'UN İÇİNDE OLURUZ"

Manisa FK'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, çok kritik bir maçı kayıpsız geçtiklerini söyledi. Takımının asla inancını kaybetmediğini anlatan Koşukavak, "Zor maçlar oynuyoruz. Önce lig lideri Samsunspor ile oynadık. Dün lig üçüncüsü ile karşılaştık. Önümüzdeki hafta da lig ikincisiyle oynayacağız. Bu periyotu istediğimiz gibi atlatırsak kendimizi Play-off'un içine atacağız. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyunun ilk yarısı beni rahatsız etti, memnun değilim. İkinci yarı bunu düzelttik. Bu yüzden ikinci yarı daha dominant bir oyun sergiledik" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-09 11:57:47



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