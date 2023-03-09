Akhisarspor'dan bilet jesti

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AKHİSAR, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Akhisarspor'un yönetiminden pazar günü iç sahada oynanacak Sapanca Gençlikspor maçı öncesi jest geldi. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Spor Toto Akhisar Stadı'nda pazar günü saat 14.00'te oynayacağımız Sapanca Gençlikspor maçının biletleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel tüm kadın ve çocuklarımız için ücretsizdir" ifadelerine yer verildi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar DHA

2023-03-09 12:03:15



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