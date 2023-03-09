Manisa'da fünyeyle patlatılan valizden sucuk, tereyağı ve kıyafet çıktı

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, eski Vali Konağı karşısındaki parkta görülen valiz, paniğe neden oldu. Bomba uzmanının fünyeyle patlattığı valizden kangal sucuk, tereyağı ve kadın kıyafetleri çıktı.
Olay, saat 11.00 sıralarında, Şehzadeler ilçesinde, eski Vali Konağı karşısındaki Fatih Parkı'nda meydana geldi. Parkta valiz olduğunu fark eden çevredekiler, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi. Polis, bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Bomba imha ekipleri, özel koruyucu kıyafetlerini giyerek yaklaştıkları çantaya fünye yerleştirdi. Çevredekilere kontrollü patlama gerçekleştirileceği yönünde yapılan uyarı sonrası valiz, fünye ile patlatıldı. Bomba imha uzmanının kontrol ettiği valizden kangal sucuk, tereyağı ve kadın kıyafetleri çıktı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-03-09 14:34:16
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